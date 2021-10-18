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Exxenspor nasıl üye olunur? Exxenspor ücretleri ne kadar? Exxen ücretsiz nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen dijital platformunda yayınlanmasının ardından üyelik ücretlerinin detayları merak ediliyor. Peki Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen üyelik ücretleri ne kadar?

Ekleme: 18.10.2021 - 10:45 Güncelleme: 18.10.2021 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Exxenspor nasıl üye olunur? Exxenspor ücretleri ne kadar? Exxen ücretsiz nasıl izlenir?
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformundaki turnuva paketinin maliyeti geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın hakları 3 yıl süreyle Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu dijital içerik platformu Exxen'de olacak. Hali hazırda mevcut Exxen üyeleri, ekstra spor paketi üyeliklerine yükseltebilirler. Peki Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen ücretsiz nasıl izlenir? Exxen üyelik ücretleri ne kadar? İşte Exxen üyelik bilgileri…

Exxenspor Üyelik Ücretleri Ne Kadar?


Ek pakete ek olarak Exxon'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi maçlarını kapsayacak spor paketi, izleme ücreti 24,90 lira olacak.

Exxen ve spor aylık ücreti taahhütlü olmak kaydıyla 34,80 TL olacak.

Spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise Exxen+ Reklamsız spor paketine 44.80 TL ödeme yapacak.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket kullanmak isteyenler ise ise 59,80 TL ödeyecek.



Exxen Tek Maç Satın Alınabiliyor Mu?


Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketinizin olması gerekiyor. Exxen platformunda yapılan duyuruya göre tek bir eşleşen paket yok. ExxenSpor'un aylık ücreti 34,80 liradır.

Exxen Ücretsiz Nasıl İzlenir?


Exxen ücretli bir dijital platformdur. Bu nedenle Exxen kendi web sayfasından ücretsiz bir paket kullanılamaz. Ancak Exxen'e üye olunduğunda ücretsiz bir şekilde deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Deneme sürümü Exxen'e yeni üye olanlar için geçerlidir.

Exxen'e Nasıl Üye Olunur?


Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr linkine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada adınızı ve e-posta bilgilerinizi girerek ücretsiz deneme sürümüne erişebilirsiniz. Exxen üyesi olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamalarını indirebilir ve izleyebilirsiniz. www.exxen.com'a girerek bilgisayarımızdan izleyebileceğimiz bir Exxen iOS uygulaması bulunmaktadır. Exxen'i iPhone ve tabletlere indirmek isteyen kullanıcılar, telefonda App Store uygulamasına 'exxen' girerek exxen uygulamasını indirebilirler. Android kullanıcıları Exxen uygulamasını Google Play'de Exxen yazarak edinebilirler.

Exxenspor nasıl üye olunur? Exxenspor ücretleri ne kadar?” sorularının yanıtı bu şekildedir.

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