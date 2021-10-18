Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:"Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."