Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı: Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünürü de olan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 72 yaşındaki BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, bugün yaşamını yitirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar'ın da babası olan Özdemir Bayraktar için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı."YAPTIĞI EŞSİZ HİZMETLER ASLA UNUTULMAYACAK"Özdemir Bayraktar'dan 'kıymetli dostum' diye söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:"Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."