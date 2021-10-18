Çin ile Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Çin' medyasının haberi orduyu teyakkuza geçirdi

Dünya kamuoyu Çin ile Tayvan arasındaki gerilimi yakından takip ederken, Çin medyasının servis ettiği haberler savaş çağrısı olarak nitelendirildi. Çin merkezli Global Times Çin ordusunu 'alarma geçirdi' ve 'her an savaşmaya hazır olun' emri verdi.Öte yandan Çin ordusu son günlerde bazı tatbikatlarda bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tayvan ordusu da teyakkuza geçti. Çin medyasının bahsi geçen haberinde, Tayvan'ın kıyamet ile karşı karşıya olduğu tehdidine yer verildi.ÇİN'İN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ TAYVAN ARAZİSİNDE İŞE YARAMAYABİLİRİki ülkenin askeri güçleri kıyaslandığında ise Çin'in bariz bir üstünlüğü olduğu görülüyor. 2.1 milyon askeri bulunan Çin'in 3 bin 260 hava aracı ve 3 bin 205 tanku bulunuyor. Fakat uzman isimler yaptıkları açıklamalarda Tayvan'ın arazi yapısı nedeniyle gerilla savaşına uygun olduğunu ifade etti. Olası bir çatışma durumunda iki tarafında ciddi kayıplar vereceği ifade edildi.TAYVAN'A YERLEŞİP BAĞIMSIZLIK İLAN ETMİŞLERDİÇin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.TAYVAN TEMSİLCİLERİ 1971'E KADAR BM'DE ÇİN'İ TEMSİL ETMİŞTİBu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.