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Beyaz Gazete
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CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!

CHP'de 2023 seçimleri için adaylık krizi erken başladı. Bir yandan 'aday değilim' diyen ancak adaylık sıfatlarını sayarken kendini işaret eden Kılıçdaroğlu, diğer yanda göreve geldiği günden bu yana belediye başkanı gibi değil de Cumhurbaşkanı adayı gibi davranan Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu kendi elleriyle İBB adayı yaptığı İmamoğlu'na sözünü dinletemiyor. Söz konusu durum İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinde bir kez daha anlaşıldı. Parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyenler kadar İmamoğlu'cular da var. Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan bir toplantıda İmamoğlu'nun ekibi "100 bin imza toplayıp aday olacağız" mesajı verdi.

CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!
Ekleme: 18.10.2021 - 10:42 Güncelleme: 18.10.2021 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!
2023 seçimleri için sözde 'Kürt sorunu' ve siyasi suikastlar yalanlarıyla bazı tezgahlar kurmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında
bir rakibi de kendi partisinden.

Parti içerisindeki itirazlara rağmen 2018 yılında İBB'ye aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösteren Kılıçdaroğlu, şuanda İmamoğlu'nun önünü alamıyor.

İBB yönetimine geldiği günden bu yana bir belediye başkanı değil de Cumhurbaşkanı adayı edasıyla il il gezen, mitingler düzenleyen Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki savaş,
İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisinde gözler önüne serildi.



Kılıçdaroğlu, yardımcısı Seyit Torun'u arayarak İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisini iptal etmesini istedi ancak İmamoğlu dinlemedi.

İmamoğlu'nun bu tavrının Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını alenen ortaya çıkarırken parti içerisinde de Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kadar İmamoğlu'nun destekçileri de var.

İmamoğlu'nu aday olarak gösterme hazırlıklarının yapıldığı 29 Eylül'de İstanbul'da yapılan zirvede gözler önüne serildi Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve zirvede gözler önüne serildi. Söz konusu toplantıda İmamoğlu nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine 'Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday  olacağız' mesajı da açık açık verdi.


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CHP'de adaylık krizi derinleşiyor! Kılıçdaroğlu'na karşı 100 bin imza ile Ekrem İmamoğlu aday!
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