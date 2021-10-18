Bill Gates'in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı Nayel Nassar (30) ile evlendi.Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Müslüman eşinin dini hassasiyetini kırmadı.Jennifer Gates ve Nayel Nassar, resmi nikah öncesi imam nikahı kıydırdı.ÖNCE İSLAMİ USULLERE GÖRE EVLENDİLERÇiftin cuma günü, ailenin New York'ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve yaşamlarını İslami usullere göre birleştirdikleri öğrenildi.300 KİŞİ KATILDIWestchester'daki düğüne Jennifer'in anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile beraber 300 civarında kişi katıldı.BOŞANMA DAVASININ ARDINDAN İLK BULUŞMAÖte yandan Gates çifti yazın açtıkları boşanma davası ardından ilk defa beraber görüldü.Geline tamamı yeşil giysi giymiş 9 nedime eşlik etti.Yeni evli çift, düğün ardından malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.