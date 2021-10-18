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Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaraları

Türkiye genelinde Mevlid Kandili'ni cemaatle idrak etmek isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.

Ekleme: 18.10.2021 - 00:11 Güncelleme: 18.10.2021 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaralarıİslam alemi bu yıl da Mevlid Kandili'ne ulaştı.

Kandili cemaatle idrak etmek isteyenler Türkiye genelinde camileri doldurdu.

Türkiye'nin doğusundan batısına birçok camiden kandil gecesini camilerde geçiren vatandaşların görüntüleri geldi.

KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

TARİHİ CAMİLERE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere de yoğun ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
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