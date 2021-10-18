Anadolu'dan Mevlid Kandili manzaraları

İslam alemi bu yıl da Mevlid Kandili'ne ulaştı.Kandili cemaatle idrak etmek isteyenler Türkiye genelinde camileri doldurdu.Türkiye'nin doğusundan batısına birçok camiden kandil gecesini camilerde geçiren vatandaşların görüntüleri geldi.Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere de yoğun ilgi gösterdi.Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.