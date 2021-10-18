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Beyaz Gazete
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Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti

Her defasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerine tarafsız basın üzerinden saldırmaya çalışan CHP'liler kendi basınları kurmak için var güçleriyle çalışıyor. CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için iyiden iyiye çalışmalarını artıran Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a yaptığı gezide yanında Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi isimleri de götürdü. Hatta Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz birlikte halay da çekti.

Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti
Ekleme: 18.10.2021 - 12:59 Güncelleme: 18.10.2021 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti
Türkiye son 20 yılda AK Parti iktidarıyla birlikte sürekli olarak icraat ve projelerle adeta şaha kalktı. Tüm bunlara rağmen CHP'nin yapılan projeleri görmeyip yalan siyaseti hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda CHP buna hız verirken ayrıca AK Parti'nin basını kontrol ettiğini tarafsız basının olmadığını da dile getiriyor.

Ancak işin CHP, bu söylemiyle çelişiyor. Bir yandan 'tarafsız basın' gibi beylik laflar eden CHP'liler bir yandan da kendi basınını oluşturma çabası içinde. Bunun son örneği ise Ekrem İmamoğlu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN 'YANDAŞ BASIN' OLUŞTURUYOR

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde adı sıklıkla geçen isimlerden. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aba altından sopa göstermekte
çekinmeyen İmamoğlu, yurt gezilerine de devam ediyor. Adeta bir genel başkan gibi Türkiye'yi gezen İmamoğlu, hafta sonu da Diyarbakır'daydı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye şirin gözükmek için Diyarbakır'a giden ancak PKK'nın kaçırdığı evlatları için HDP önünde nöbet tutan Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu bir garip gazeteciyi de yanında götürdü.

İMAMOĞLU'NUN DİYARBAKIR'A GÖTÜRDÜĞÜ GAZETECİLER

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a götürdüğü isimler aslında ona çok uzak olan isimler değil. FOX'tan İsmail Küçükkaya, CHP yandaşı kanallarda İmamoğlu güzellemesi yapan
İsmail Saymaz, Ertuğrul Özkök, Akif Beki, Esin Övet, Sevilay Yılman gibi isimler de Diyarbakır ziyaretinde yer aldı.

SAYMAZ VE ÖZKÖK'TEN HALAY

Hatta bu ziyarette İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök de halay çekti. İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök'ün halay çektiği anları ise İsmail Küçükkaya 'Bu görüntü çok konuşulur' diyerek
Instagram hesabından paylaştı.



YANDAŞ BASIN OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI YENİ DEĞİL

Her defasında 'tarafsız basın' savunuculuğu yapanların kendi basınlarını oluşturma çabası ise yeni değil. Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu destekleyen sözler söyleyen Meral Akşener de benzer isimlerle birlikte yurt dışı gezisine gitmişti.

AKŞENER YENİ ŞAKŞAKÇILARIYLA

2023 seçimleri öncesi CHP lideriyle ters düşen İP lideri Meral Akşener, medya ayağında kendi göbeğini kendi kesme peşinde. Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığında sorun yaşadığı bilinen Meral Akşener, hamlesini yaparak CHP yandaşı gazetecileri safına çekmeye başladı.



Filenin Sultanları'na destek için Belgrad'a giden Akşener'in yanındaki iki isim dikkat çekti: İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya! Yıllarca birçok gazeteciyi 'hükümete yakın' diyerek linç eden iki ismin İP lideri Akşener'le samimi pozlar vermesi ve bu pozları sosyal medyada kasıtlı olarak dolaşıma sokması, 'taraflarını seçtiler' yorumlarına neden oldu.



Gazeteci ismail Saymaz, manidar pozları 'İyi Parti lideri Meral Akşener ile Filenin Sultanları'nın son maçını izlemek ve voleybolcularımıza destek vermek için Sırbistan yolundayız' sözleriyle sosyal medyada paylaştı. İsmail küçükkaya ise fotoğrafı 'Filenin cesur ve harika kızlarına destek olmak üzere maça gidiyoruz.' ifadeleriyle paylaştı.

İMAMOĞLU ODA TV'Yİ BESLİYOR

2023 hesapları içerisinde olan bir diğer isim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ODA TV ve çeşitli haber sitelerini fonlamayı seçti. Sıklıkla İmamoğlu güzellemesi yapan ODA TV; yaptığı haberler neticesinde pastadan büyük bir pay aldı. Son zamanlarda ODA TV'ye yapılan ödemelerin arttığı konuşuluyor
Al sana tarafsız basın! Ekrem İmamoğlu gazetecileri toplayıp Diyarbakır'a götürdü! Ertuğrul Özkök İsmail Saymaz halay çekti
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