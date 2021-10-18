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ABD'den koronavirüs açıklaması! Aşısız yetişkinler için ölüm riski 11 kat daha fazla!

ABD'de açıklanan yeni veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan yetişkinlerde virüsten ölme riskinin, tam aşılı yetişkinlere göre 11 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu

Ekleme: 18.10.2021 - 23:43 Güncelleme: 18.10.2021 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
ABD'den koronavirüs açıklaması! Aşısız yetişkinler için ölüm riski 11 kat daha fazla!ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

Veriler, ülke genelinde yeni vakaların hızı düştükçe, aşısız yetişkinler için Kovid-19'dan ölüm riskinin son haftalarda düştüğünü, ağustosun son haftasında da söz konusu ölümlerin ayın ilk haftasına göre yüzde 30 azaldığını gösterdi.

CDC, vaka ve ölüm riski düşmesine rağmen, ağustosun ilk haftasından son haftasına kadar aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan hastaneye yatışlarında yüzde 80'in üzerinde artış yaşandığını bildirdi.

RİSK ORANLARI YAŞ GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

CDC ayrıca Kovid-19'dan hastaneye yatışların 50 yaş altı aşısız yetişkinlerde, tam aşılılara göre yaklaşık 15, 50-64 yaş grubunda 31 ve 65 yaş üstünde 16 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de faaliyet gösteren Kaiser Aile Vakfı, geçen haftaki raporunda, ülkede son 3 ayda aşılanmamış yetişkinler arasında 90 binden fazla 'önlenebilir' ölümün yaşandığını, bunların yarısından fazlasının ise eylül ayında meydana geldiğini açıklamıştı.

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