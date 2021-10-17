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Türkiye genelinde 23 bin personelle uygulama! 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi

Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim yapıldı. 23 bin personelin katılımıyla yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken,53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi.

Türkiye genelinde 23 bin personelle uygulama! 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi
Ekleme: 17.10.2021 - 13:34 Güncelleme: 17.10.2021 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye genelinde 23 bin personelle uygulama! 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı açıklamasında göre Türkiye genelinde vale ve taksilere yönelik denetim! 23 bin personelin katılımıyla yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutulurken,53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada ayrıca 12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi.

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 'İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik' geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanmış, bu yılın Temmuz ayında ise yürürlüğe girmişti. Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenmişti.

Buna göre vale hizmeti sunan iş yeri ruhsatına bu hizmeti ana faaliyetine tali faaliyet olarak ekletecek. Ekletmeyen iş yerleri bu hizmeti sunamayacak. Vale hizmeti sunan iş yerlerinin bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermesi zorunlu olacak. Vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirtir levhanın herkesin göreceği şekilde asılı olacak ve müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

Vale hizmet bedelinin sürücünün görebileceği şekilde tabelada belirtilecek. Vale hizmeti sunan işletme ve işyerleri, araç teslimini fiş ile yapacak, olası hasar ve cezayı ise ödemekle yükümlü olacak. Sunulan vale hizmeti en fazla 3 kilometre yarıçapı içerisinde karşılanacak. Hizmet bedeli, işletmecinin esnaf veya tacir sıfatına bağlı olarak ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek.

Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Vale işletmesi ile iş yeri arasında düzenlenen hizmet sözleşmesinin bir suretinin yetkili idareye; istihdam edilen vale görevlilerinin listesinin bir suretinin ise yetkili idareye ve kolluk birimlerine belirtilen süreler içerisinde verilecek. Vale hizmetinin, vale tanıtım kartını takan ve vale kıyafeti giyen personel harici kişiler tarafından verilmeyecek. Otopark alanını kayıt altına alacak güvenlik kamerası olacak.

Vale hizmeti verilirken Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlüklere uyulacak. Vale hizmetinde çalıştırılacak kişilerin; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde; imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırması, kullanmak için satın alması, kabul etmesi veya- bulundurması ya da kullanması, cinsel saldırı suçlarından mahkum olmamış olması veya bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunmayacak

Son beş yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olacak. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler alarak ya da alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesinin birden fazla geri alınmamış olması veya daimi olarak iptal edilmemiş olacak.

DENETİMLERE 23 BİN PERSONEL KATILDI

Bu hükümler kapsamında ülke genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak Vale Hizmetleri İle Ticari Taksi Sürücülerine Yönelik uygulama gerçekleşti.

Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde;
1.359'u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 4.034 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam 1.778 vale personeli denetlendi.

559 İŞLETMEYE TUTANAK TUTULDU

Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

12 bin 139 ticari taksi denetlendi, 73'ü trafikten men edildi

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı.

Ayrıca 20 ticari taksiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'ndan ve 722 ticari taksiye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndan olmak üzere toplam 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı.
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