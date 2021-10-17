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TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Cezayir Meclis Başkanı’nın sözlerini tekrarlıyorum: ‘Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz’" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak
Ekleme: 17.10.2021 - 19:03 Güncelleme: 17.10.2021 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya tepki: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ekim 1961'de Cezayirli göstericilerin Paris'te öldürmesinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şentop, sosyal medyadan Türkçe, Fransızca ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, 'Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü. Cezayir Meclis Başkanı Boughali Brahim'in sözlerini tekrarlıyorum: 'Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz'' dedi.
TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya teki: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak
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