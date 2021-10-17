Şirin Payzın: Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin amacı ne?

Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadından gelen "Ne işimiz var Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de?" gibi çıkışların bir benzeri, şimdi de Afrika için kullanıldı.Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ve dört gün sürecek ziyareti eleştirdi.BİR İLK OLACAKAngola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk seyahatler olması nedeniyle ayrıca bir anlamı bulunan ve ticari ilişkilerin masaya yatırılacağı ziyaretlere ilişkin bir mesaj paylaşan Payzın, şunları söyledi:Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş! Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun . Başa dönelim niye gidiyordu? Hiç davet edilmiş.