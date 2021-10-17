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Beyaz Gazete
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Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu öncesi Nijerya'da “Birlikte daha adil bir Dünya mümkün.” sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri
Ekleme: 17.10.2021 - 19:41 Güncelleme: 17.10.2021 - 19:42 / Editör: Ozge Selin
Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor.

Erdoğan ziyaretler kapsamında Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek.

AFRİKA'DA ERDOĞAN HEYECANI
Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı gezi öncesi Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı yaşanıyor.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' AFİŞLERİ ASILDI
Erdoğan’ın ziyaret edeceği Nijerya’nın başkenti Abuja’daki bilboardlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari’nin fotoğrafları ile “Birlikte daha adil bir Dünya mümkün.” sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

"AFRİKA ÜLKELERİNE SAHİP ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gelecek olmasından büyük heyecan duyan Nijeryalılar, Erdoğan'ın gelişini merakla bekliyor.

Nijeryalı Amir Aminu, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İslam alemine yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan'ın Afrika ülkelerine sahip çıktığını söyleyen Aminu, bu ziyaretin Nijeryalılar için önemli olduğunu ifade etti.

Zunnurain Abdulwahab, Erdoğan'ın ziyaretini başta Türkiye-Nijerya ilişkileri olmak üzere Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü dayanışma ve iş birlikleri açısında önemli olacağını kaydetti.

"İLİŞKİLERİMİZ OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR"
Türkiye ve Nijerya arasındaki ekonomik iş birliğine önemini vurgu yapan Abdulwahab, "Eskiden Nijeryalılar daha çok Çin ile ticaret yapıyordu ancak gelişen dünya şartlarıyla Türkiye pazarından da ürünleri almaya başladılar. Türkiye'den gelen ürünlerle ticaret hacminin daha da artacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem ise Türkiye ile Nijerya ilişkilerinin Osmanlı dönemine dayandığına işaret ederek, bu ziyaretle iki ülkenin arasındaki ilişkilerin daha da önemli bir seviyede geleceğini söyledi.

Adem, Türkiye'nin Nijerya'ya yıllardır yardımda bulunduğunun altını çizerek, bu yardımlardan dolayı Türkiye'ye, Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.
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Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri
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