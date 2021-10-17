Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk namaz kılındı!

Suudi Arabistan'da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açıldı.Kararın ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz sabah namazı kılındı.Salgınının başlamasından bu yana ilk kez sosyal mesafe olmadan kılınan namazda yüzlerce Müslüman saf tutu.YÜZLER MÜSLÜMAN BİRLİKTE SAF TUTTUKısıtlamaları hafifletme kararı kapsamında dün akşam Kabe'nin etrafındaki bariyerler ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişler kaldırılmıştı.Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için tedbirlerin hafifletileceği belirtilmişti.CEMAATLE NAMAZ YASAĞI BİR BUÇUK YIL ÖNCE GETİRİLDİÖte yandan 20 Mart 2020 tarihinde Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz kılınması askıya alınmıştı.Bir buçuk yılın ardından ise bu tedbir kaldırılmış oldu.ETİKETLER SÖKÜLDÜSuudi Arabistan'da Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırılmıştı.Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de sökülmüştü.