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Beyaz Gazete
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Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek kendi sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğini belirterek 2023 seçimlerinde aday olamayacağını belirtti.

Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!
Ekleme: 17.10.2021 - 09:01 Güncelleme: 17.10.2021 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek twitterda, Kılıçdaroğlu ve Akşener!in skandallarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökçek, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun suç işlediği için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını söyledi. 

Melih Gökçek!in dikkat çeken paylaşımları ve açıklaması şöyle:

'Değerli arkadaşlar.
Bu gece YARISI Arka arkaya üç tane twit attım. Lütfen üçüne de bakınız.
Hatırlar mısınız bilmiyorum daha önce İstanbul kanalı için KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN söylemedikleri kalmamıştı.
Benim twitden sonra konuşmaları bıçakla kesilir gibi kesildi.
TCK'yı incelerseniz Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğine dair açık beş tane TCK MADDESİ var.
hukukçular ve medya bu Konuyu mutlaka dile getirmeliler diye düşünüyorum.
Sevgi ve saygılar...'






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