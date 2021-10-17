Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek twitterda, Kılıçdaroğlu ve Akşener!in skandallarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Gökçek, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun suç işlediği için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını söyledi.'Değerli arkadaşlar.Bu gece YARISI Arka arkaya üç tane twit attım. Lütfen üçüne de bakınız.Hatırlar mısınız bilmiyorum daha önce İstanbul kanalı için KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN söylemedikleri kalmamıştı.Benim twitden sonra konuşmaları bıçakla kesilir gibi kesildi.TCK'yı incelerseniz Kılıçdaroğlu'nun suç işlediğine dair açık beş tane TCK MADDESİ var.hukukçular ve medya bu Konuyu mutlaka dile getirmeliler diye düşünüyorum.Sevgi ve saygılar...'