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İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu

Hindistan'da 70 yaşındaki bir kadın, ileri yaşta imkansız uyarılarını duymazdan gelerek ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Ekleme: 17.10.2021 - 22:07 Güncelleme: 17.10.2021 - 22:13 / Editör: Ozge Selin
İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu


70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari, 45 yıldır evli. Hindistan'ın Gujurat eyaletinde, Kemora köyünde yaşıyorlar.

Uzun yıllardır bebek sahibi olmak isteyen çift hayallerine bir türlü kavuşamadı. Ancak yaşlı çift pes etmedi.

Tüp bebek yöntemiyle ilk çocuğunu dünyaya getirdi

Doktorların, ileri yaşta çocuk sahibi olamayacakları uyarısını duymazdan geldi. 70 yaşındaki kadın tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Yanında eşi, kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın, yıllardır hayalini kurduğu o duyguyu ilk kez yaşadı.
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İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu

İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu