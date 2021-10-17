  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!

İETT şoförü ile bir sürücü arasında yaşanan şerit kavgasında, İETT şoförü otobüsü trafik ortasında durdurup otomobile saldırdı. İETT şoförü, yoluna devam eden otomobile tekme attı.

İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!
Ekleme: 17.10.2021 - 14:30 Güncelleme: 17.10.2021 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!
İstanbul Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil arasında, şerit tartışması yaşandı.

Bir süre araçların içinden devam eden tartışma kısa sürede büyüdü.

Sinirlenen İETT şoförü, içinde yolcu bulanan otobüsü trafik ortasında durdurup araçtan indi.



CAMINA VE KAPUTUNA VURDU

Tartıştığı sürücünün otomobiline saldırmaya başlayan İETT şoförü, otomobilin camına ve kaputuna vurdu.

Otomobil sürücüsü yoluna devam edince, İETT şoförü otomobilin arkasına tekme attı.



KAMERAYA YANSIDI

Trafikteki kavga anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!
Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor
CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!
Türkiye genelinde 23 bin personelle uygulama! 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi
İsmail Saymaz T3 Vakfı'na yine aynı iftirayı attı
Başkan Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya Ziyaretleri Öncesi Basın Toplantısı'nda konuşuyor!
Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi engellendi! 5 YPG/PKK'lı etkisiz
TÜGVA'dan 81 ilde sosyal medya ve CHP medyasının yalan haberlerine sert tepki!
CHP'li belediyeden terör destekçisi SGDF'ye ücretsiz salon! Terör dağdan Kadıköy'e indi
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek
Melih Gökçek'ten olay sözler! Kılıçdaroğlu açıkça suç işledi! Aday olamaz!
CHP'li İmamoğlu İETT garajı da satışa çıkarıldı!
Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
İletişim Başkanı Altun’dan Mevlid Kandili mesajı
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin
CHP'l İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'dernek' tutarsızlığı! ÇYDD adına 'bağış' çağrısı yapıp çalışmalar yürüttü
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor! İşte liderlerin ele alacağı konular
Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Fransa tarihinde bir ilk: Macron yüzlerce Cezayirlinin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünü törenine katıldı
16 Ekim 2021 corona virüs tablosu: 212 can kaybı, 28 bin 537 yeni vaka
Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını bakın ne için harcıyor!

Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını bakın ne için harcıyor!

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış