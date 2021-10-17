İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!

İETT şoförü ile bir sürücü arasında yaşanan şerit kavgasında, İETT şoförü otobüsü trafik ortasında durdurup otomobile saldırdı. İETT şoförü, yoluna devam eden otomobile tekme attı.

İstanbul Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil arasında, şerit tartışması yaşandı.Bir süre araçların içinden devam eden tartışma kısa sürede büyüdü.Sinirlenen İETT şoförü, içinde yolcu bulanan otobüsü trafik ortasında durdurup araçtan indi.CAMINA VE KAPUTUNA VURDUTartıştığı sürücünün otomobiline saldırmaya başlayan İETT şoförü, otomobilin camına ve kaputuna vurdu.Otomobil sürücüsü yoluna devam edince, İETT şoförü otomobilin arkasına tekme attı.KAMERAYA YANSIDITrafikteki kavga anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.