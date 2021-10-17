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Günün albümü! Kahraman Mehmetçik her zaman her yerde mazlumların yanında!

Mehmetçik, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun engellendiği Suriye'de insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Günün albümü! Kahraman Mehmetçik her zaman her yerde mazlumların yanında!
Ekleme: 17.10.2021 - 16:42 Güncelleme: 17.10.2021 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Günün albümü! Kahraman Mehmetçik her zaman her yerde mazlumların yanında!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile azim ve kararlılıkla mücadele eden ve sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engelleyerek güvenlik ve huzur ortamı sağlayan kahraman Mehmetçik, ülkemizin yardım elini de bölgeye uzatıyor.

Hayatın normalleşmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak bölgede yer alan İsimsiz, Annasan, Bir İsa, UMM Sagrij, Shamu, Kharib, Birhavvas ve Saliyah meskun mahalle/köylerine insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başta çocuk, kadın ve yaşlılar olmak üzere Barış Pınarı bölgesindeki halkın yeme içmeden giyime, elektrikten suya, sağlıktan eğitime kadar temel ve insani ihtiyaçlarını karşılayarak barış ve istikrar için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, terörist nerede ise orayı hedef almaya, masum ve mazlum nerede ise oraya yardım elini uzatmaya, kahramanlığının yanı sıra merhametiyle de tüm dünyaya örnek olmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılıkla devam edecek” denildi.










Günün albümü! Kahraman Mehmetçik her zaman her yerde mazlumların yanında!
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