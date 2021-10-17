  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden İmamoğlu'na tepki: Acımızı paylaşmadı

Diyarbakır'da çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önünde nöbet tutan aileler İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi. Süleyman Aydın, İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini hatırlatarak "Bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı" dedi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden İmamoğlu'na tepki: Acımızı paylaşmadı
Ekleme: 17.10.2021 - 22:35 Güncelleme: 17.10.2021 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden İmamoğlu'na tepki: Acımızı paylaşmadı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 776'ncı gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyleyerek, "Kızım HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildi" dedi.

Koç, PKK ve HDP'den kızını istediğini ifade ederek, "Kararlıyız, evlatlarımızı almadan HDP'nin kapısından ayrılmıyoruz." diye konuştu.

Kızına seslenen Koç, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Muhammed Canbey için eylem yapan anne Hatice Ay ise 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını belirtti.

Çok acı çektiğini dile getiren Ay, "Oğlumu kandırdılar, götürdüler. Buradan kalmıyoruz. Çocuğumuzu HDP'den istiyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Ay, "Muhammed oğlum gel, eve dön. 7 seneden beri sana hasret kaldım. Seni özledim. Devlete, adalete, güvenlik güçlerine teslim ol." ifadelerini kullandı.

"EKREM İMAMOĞLU BİZİ ZİYARET ETMEDİ, ACIMIZI PAYLAŞMADI"

Baba Süleyman Aydın da oturma eylemi yapan aileler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ise ziyaret etmediğini söyledi.

776 gündür evlat nöbetini sürdürdüklerini ifade eden Aydın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen anne ve babaların HDP il binası önünde çocuklarını istediğini belirtti.

"Dün Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi." diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP'ye tepkilerini dile getirdi.

Aydın, "Bize destek versinler, bu anne ve babaların feryadını artık duysunlar. Kararlı bir şekilde burada mücadelemize devam edeceğiz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyoruz." dedi.

HDP'LİLERLE POZ VERDİ

Evlat nöbetindeki ailelerin acısını paylaşmayan İmamoğlu, HDP'lilerin sergisinin açılışına katıldı. "Hafıza Odası" sergisinin açılışına katılan İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık'la birlikte poz verdi.
PKK/YPG'yi operasyon korkusu sardı: Terörist Salih Müslim'den skandal açıklama
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden İmamoğlu'na tepki: Acımızı paylaşmadı
Kılıçdaroğlu yine bürokratları hedef aldı: Şimdi de şereflerine dil uzattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da!
İçişleri Bakanı Soylu CHP'lilere seslendi: Genel başkanınızı kınamalısınız
Nijerya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan afişleri
17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya teki: Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak
Şirin Payzın: Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin amacı ne?
Adım adım Kandil'e: Üç terörist etkisiz hale getirildi
Muğla’da teknede tecavüz girişimi: Kaptan, 15 yaşındaki kızı…
Günün albümü! Kahraman Mehmetçik her zaman her yerde mazlumların yanında!
Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması! Başkan Erdoğan'ın kararı diyerek duyurdu
Başkan Erdoğan hazırlıkların devam ettiğini belirtmişti! Uzmanlar sosyal medya düzenlemesini anlattı
İETT şoförlerinin psikolojisi bozuldu!
Meclis'te bütçe maratonu! 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi masaya geliyor
CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!
Türkiye genelinde 23 bin personelle uygulama! 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi
İsmail Saymaz T3 Vakfı'na yine aynı iftirayı attı
Başkan Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya Ziyaretleri Öncesi Basın Toplantısı'nda konuşuyor!
Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını bakın ne için harcıyor!

Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını bakın ne için harcıyor!

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın şelaleden aşağıya atladı!

Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın şelaleden aşağıya atladı!

Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk namaz kılındı!

Mescid-i Haram'da sosyal mesafesiz ilk namaz kılındı!

ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın bakın ne yaptı!

ABD'de ambulans ücretini karşılayamayan hamile kadın bakın ne yaptı!

La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan İstanbul itirafı: Dizi yeniden çekilse...

La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'dan İstanbul itirafı: Dizi yeniden çekilse...

İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu

İleri yaşta imkansız dediler... 70 yaşında ilk kez anne oldu