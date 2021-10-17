Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen Ekrem İmamoğlu HDP'lilerle sergi açtı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin "Maalesef bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Genel başkanı da ziyaret etmemişti" diyerek tepki gösterdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katıldı.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 776'ncı gününde sürüyor.İMAMOĞLU YANIMIZA UĞRAMADIOturma eylemi yapan aileler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini ve çeşitli temaslarda bulunduğunu ancak kendilerini ziyaret etmediğini söyledi.'KILIÇDAROĞLU DA GELMEDİ'"Dün Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a geldiğini öğrendik. İlk önce evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik. Maalesef sonra üzüldük. Ekrem İmamoğlu bizi ziyaret etmedi, acımızı paylaşmadı. Maalesef genel başkanları da ziyaret etmedi" diyen Aydın, İmamoğlu ve CHP'ye tepkilerini dile getirdi.HDP'LİLERLE POZ VERDİEvlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu, HDP'liler ile sergi açılışına katıldı. “Hafıza Odası” isimli serginin açılışına katılan İmamoğlu, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık’la birlikte kameralara poz verdi.