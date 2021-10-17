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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, CHP, HDP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi.Biçer, “Bugün Diyarbakır’a gelen Ekrem İmamoğlu HDP binası önünde eylemlerini sürdüren biz anneleri yine görmemezlikten gelmiştir. İmamoğlu’nu ve HDP ile birlikte hareket eden partisi CHP’yi kınıyoruz.” dedi.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin
Ekleme: 17.10.2021 - 00:12 Güncelleme: 17.10.2021 - 00:24 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin
Evladını PKK'nın elinden kurtaran Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, HDP ile ittifak yapan siyasi partilere tepki gösterdi.

“CHP ve İyi Parti HDP ile ittifak yaparak terör örgütü PKK'yı yeniden yeşertmenin peşine düşüyorlar”
Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne yönelik Suriye'de başlatılacak olası operasyonları değerlendiren Ayşegül Biçer, “TBMM'ye gelecek olan Suriye tezkeresine ilişkin HDP'liler açıklama yapıyorlar ve karşı çıkılması gerektiğini söylüyorlar. PKK/HDP ile ittifak içinde olan CHP ve İyi Parti ise terör örgütüne ittifakla destek veriyorlar, onları yeniden yeşertmenin peşine düşüyorlar.” şeklinde konuştu.

“Ekrem İmamoğlu'nu da partisi CHP'yi de kınıyoruz”
CHP'lilerin Diyarbakır'a geldiklerinde kendilerini baştan itibaren destek vermediklerini hatırlatan Ayşegül Biçer, şunları söyledi:

“Bugün Diyarbakır'a gelen Ekrem İmamoğlu HDP binası önünde eylemlerini sürdüren biz anneleri yine görmemezlikten gelmiştir. İmamoğlu'nu ve HDP ile birlikte hareket eden partisi CHP'yi kınıyoruz.”

“HDP artık bitmiştir, hiç kimse onlara itibar etmiyor”
Terör örgütü PKK/HDP'den medet umanların Diyarbakır'da yaptıkları mitinge ilişkin görüntüleri izlemelerini tavsiye eden Ayşegül Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“HDP Diyarbakır'da miting yaptı ve hiçkimse mitinge katılmadı. Devletimizin ve Diyarbakır annelerinin dik duruşu sayesinde HDP artık bitmiştir. Artık onlara hiç kimse itibar etmiyor.”

“Kürt halkının üstünden kirli ve kanlı ellerinizi çekin”
Diyarbakır annelerinin yaptıkları haklı mücadeleyi sürdüreceklerine dikkat çeken Ayşegül Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP, İyi Parti ve ittifak yaptıkları terör örgütü HDP/PKK'ya çağrıda bulunuyorum. Artık biz Kürt halkının üstünden kirli ve kanlı ellerinizi çekin. Bizler, Türkiye vatandaşıyız ve Türkiye'nin Kürtleriyiz. Ülkemizi bölmelerine asla izin vermeyeceğiz. Devletimizin PKK/YPG'ye karşı yürüttüğü ve başlatacağı tüm operasyonları destekliyoruz. Devletimizin ve devlet yetkililerimizin arkasındayız.”
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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer’den İmamoğlu ve CHP’ye çağrı: Kürt halkının üstünden kirli ellerinizi çekin
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