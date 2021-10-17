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CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlemeyip Diyarbakır’a giden Ekrem İmamoğlu’nun PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’liler ile yakınlığı dikkat çekmişti. İmamoğlu HDP’li Diyarbakır'da sanatçı Ahmet Güneştekin’in Türkiye’de yaşanan faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmaların konu edildiği “Hafıza Odası” adlı sergisinin açılışına katıldı. Söz konusu açılışan AK Parti’den tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "İmamoğlu’nu almışlar yanlarına “Hafıza Odaları” kuruyorlar Diyarbakır’a! Sizi gidi hafıza kaçağı’ korkaklar!" dedi.

CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!
Ekleme: 17.10.2021 - 13:46 Güncelleme: 17.10.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da sanatçı Ahmet Güneştekin'in Türkiye'de yaşanan faili meçhul cinayetler, kazalar, çatışmaların konu edildiği 'Hafıza Odası' adlı sergisinin açılışına katıldı.

HDP İLE TAM İŞBİRLİĞİ

Diyarbakır Annelerinin HDP İl binasının önünde 776 gündür evlat nöbeti tuttuğu o 'Hafıza Çadırına' yabancı kalan CHP, sergi açılışında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile partinin eski Muş milletvekili Sırrı Sakık'la aynı karedeydi.



'HAFIZA ODALARI, ANALARIN NÖBET TUTTUĞU O 'HAFIZA ÇADIRINDAN' GEÇER'

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu açılışa katılan Kürt sanatçı ve aydınlarını metropollerde nefret ve düşmanlıkla silahlı mücadeleye yönelen radikal grupların başlıca referanslarından biri olan Kült Yazar Franz Fanon'a benzeterek 'Hafıza odalarının, anaların nöbet tuttuğu o 'Hafıza Çadırından'' geçtiğini şu sözlerle ifade etti;



Hele bakın, insana Franz Fanon'u hatırlatan Kürt sanatçılarına/ aydınlarına! İmamoğlu'nu almışlar yanlarına 'Hafıza Odaları' kuruyorlar Diyarbakır'a! Sizi gidi hafıza kaçağı' korkaklar!

Hafıza odalarının, anaların nöbet tuttuğu o 'Hafıza Çadırından' geçtiğini ne zaman öğreneceksiniz!



BAKAN SOYLU RT YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orhan Miroğlu'nun skandal açılışla ilgili düşüncelerini destekleyerek Twiti takipçileriyle paylaştı
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CHP''li Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' açılışına katılmasına AK Partili Orhan Miroğlu'ndan tepki!
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