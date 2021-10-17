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17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı 17 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "HERKESİN HUZURUNDA gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ekleme: 17.10.2021 - 19:29 Güncelleme: 17.10.2021 - 19:30 / Editör: Ozge Selin
17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı.

17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:



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17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
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