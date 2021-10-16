Sayıştay'dan flaş karar! FETÖ bağlantılı başdenetçi meslekten atıldı!

Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'nin 31630 sayısında, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35'inci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon kararında, Sayıştay Başdenetçisi Bayram Erken'in Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ile iltisak ve irtibatının olduğu sabit görüldüğü tespit edildiği ifade edildi. Bu sebeple, 'meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına', bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren on beş (15) gün içerisinde komisyon nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğine karar verildiği, kararın 4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilgiliye tebliğ edildiği belirtildi.YENİDEN İNCELEME TALEBİ REDDEDİLDİSayıştay, meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine, yeniden inceleme kanun yoluna başvuran ilgilinin dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar ile dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeleri değerlendirdi. İlgili komisyon kararında, "İlgili hakkındaki 03/09/2021 tarihli ve 7 sayılı meslekten çıkarma kararına esas bilgi ve belgelerin yeterli olduğu dolayısıyla kararımızın değiştirilmesine yer olmadığı ve ilgilinin yeniden inceleme talebinin esastan reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer verildi.MESLEKTEN ÇIKARILMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİSayıştay'ın konuyla ilgili kararında şu ifadelere yer verildi: "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 35'inci maddesinin (A) fikrası uyarınca oluşturulan Komisyonun, Başdenetçi Bayram Erken (Sicil No: 4459) hakkındaki 03/09/2021 tarihli ve 7 sayılı meslekten çıkarma kararının yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgilinin yeniden inceleme talebinin esastan reddine,15/10/2021 tarihinde oybirliği ile kesin olmak üzere karar verildi.