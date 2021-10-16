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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! 'Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yönelik yaptığı açıklamalar tepkiye neden oldu. Skandal ifadelere bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! 'Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir'
Ekleme: 16.10.2021 - 17:08 Güncelleme: 16.10.2021 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! 'Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir'
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda birçok kesimi hedef aldı. Memurlara yönelikte skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelirken, bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Ömer Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. " ifadelerini kullanırken, Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. dedi

YASSIADA ZİHNİYETİ
Çelik Sözlerini şöyle sürdürdü: Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.

LİNÇ SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ
Sn Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı "28 Şubat" diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz.

PARALEL DEVLET ANLAYIŞIDIR
Sn Kılıçdaroğlu "kamu düzeni"ni tehdit etmeye son vererek "hukuk devleti" çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir "paralel devlet" arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur.

Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA SÖYLEMEDİĞİ SÖZLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SÖYLÜYOR
Sn Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz.
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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki! 'Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir'
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