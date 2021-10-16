  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi’nin (ANCA) başlattığı 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükataman "ABD Türk milletini dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mezkur örgütün ismiyle cevap verelim: Yürü -ataların gibi- ANCA gidersin." dedi.

MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin
Ekleme: 16.10.2021 - 01:24 Güncelleme: 16.10.2021 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) “Bozkurtları yasaklayın” kampanyası başlattı. Komitenin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda Türk polisine 'ırkçı' nitelemesi yapıldı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, başlatılan bu kampanyaya çok sert sözlerle tepki gösterdi.

ANCA'yı 'sapkın Ermeni idealleri için Amerikan politikalarını etkilemeyi amaç edinen örgüt' olarak tanımlayan Büyükataman, "Esat Kabaklı’nın konserinden alınan ve 'Vatanına göz dikeni ez oğlum' sözlerinin yer aldığı videoda biz, vatan savunması için her türlü fedakârlığı göze almış vatan evlatlarının inancını görüyoruz, Türk düşmanları kendi sonlarını görüyorsa adımlarını buna göre atabilir." dedi.

"TÜRK DÜŞMANLARI ORGANİZE HAREKET EDİYOR"
"ABD Temsilciler Meclisinde Yunan milletvekilinin verdiği 'Ülkü Ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılması' tasarısının ardından Ermeni lobisinin devreye girmesi; konu Türk ve Türkiye olduğunda Türk düşmanlarının nasıl organize hareket ettiğini yeniden göstermiştir." ifadesini kullanan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın etrafını askerî üslerle çevirmeye kalkan ABD; Yunan-Ermeni-PKK-FETÖ kuşatması altında Türk düşmanları ve terör örgütleri ile birlikte ortak hayaller kuruyorsa bilmelidir ki kaybeden kendisi olacaktır.
ABD; topraklarımıza tecavüze niyetlenen Yunan ve Ermeni’yle, sınırlarımıza yerleştirmeye çalıştığı PKK’lı teröristlerle ve içimizdeki yetersizlerle Türk milletini dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mezkur örgütün ismiyle cevap verelim: Yürü -ataların gibi- ANCA gidersin."
ÜLKÜ OCAKLARI HEDEFTE
Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.

Tasarının yasalaşmasından sonra altı ay içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın araştırmaya ilişkin raporunu ABD Kongre'sine sunması istenmişti.
MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin
İETT otobüsü arızası trafiği kilitlediİETT otobüsü arızası trafiği kilitledi
Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek
ABD'den Yunanistan'ı üzen açıklama: Ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almıyoruz
AK Partili Kaynar, CHP’li İBB’nin TÜGVA’ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı
Şentop'tan 'siyasi cinayet' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na: Bu terör örgütlerinin arzu ettiği bir iştir
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
Formula 1'den şaşırtan Türkiye kararı! 2022 sezonu takvimi açıklandı...
Apple popüler Kur'an-ı Kerim uygulamasını App Store'dan kaldırdı
Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş
15 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Aliyev: İran ile Ermenistan 30 yıl boyunca Karabağ'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçırdı
Düğüne giden araç kazaya karıştı: 13 yaralı
Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız
Bakan Varank’tan Akşener’e: Bu tiyatroları bırakın!
İngiltere'de bıçaklı saldırı! Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti!
Bir ülke daha duyurdu! Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Avcılar'daki çifte cinayette 'güneşlik' detayı! Ekipler onun peşine düştü
Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
Başkan Erdoğan: imam hatiplere düşmanlık etmelerinin nedeni işte budur...
Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 eridi

Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 eridi

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor