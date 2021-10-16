MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) “Bozkurtları yasaklayın” kampanyası başlattı. Komitenin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda Türk polisine 'ırkçı' nitelemesi yapıldı.MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, başlatılan bu kampanyaya çok sert sözlerle tepki gösterdi.ANCA'yı 'sapkın Ermeni idealleri için Amerikan politikalarını etkilemeyi amaç edinen örgüt' olarak tanımlayan Büyükataman, "Esat Kabaklı’nın konserinden alınan ve 'Vatanına göz dikeni ez oğlum' sözlerinin yer aldığı videoda biz, vatan savunması için her türlü fedakârlığı göze almış vatan evlatlarının inancını görüyoruz, Türk düşmanları kendi sonlarını görüyorsa adımlarını buna göre atabilir." dedi."TÜRK DÜŞMANLARI ORGANİZE HAREKET EDİYOR""ABD Temsilciler Meclisinde Yunan milletvekilinin verdiği 'Ülkü Ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılması' tasarısının ardından Ermeni lobisinin devreye girmesi; konu Türk ve Türkiye olduğunda Türk düşmanlarının nasıl organize hareket ettiğini yeniden göstermiştir." ifadesini kullanan Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sınırlarımızın etrafını askerî üslerle çevirmeye kalkan ABD; Yunan-Ermeni-PKK-FETÖ kuşatması altında Türk düşmanları ve terör örgütleri ile birlikte ortak hayaller kuruyorsa bilmelidir ki kaybeden kendisi olacaktır.ABD; topraklarımıza tecavüze niyetlenen Yunan ve Ermeni’yle, sınırlarımıza yerleştirmeye çalıştığı PKK’lı teröristlerle ve içimizdeki yetersizlerle Türk milletini dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Mezkur örgütün ismiyle cevap verelim: Yürü -ataların gibi- ANCA gidersin."ÜLKÜ OCAKLARI HEDEFTEÖte yandan ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları'nın "yabancı bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını" onaylamıştı.Tasarının yasalaşmasından sonra altı ay içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın araştırmaya ilişkin raporunu ABD Kongre'sine sunması istenmişti.