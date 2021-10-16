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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu TÜGVA için “lağım” dedi, TÜGVA'dan cevap gecikmedi: “Terbiyesizliktir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra “lağım” ifadesini kullandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kılıçdaroğlu’nun TÜGVA için “lağım” ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki göstererek, “TÜGVA gibi ortaokuldan, lise ve üniversiteye kadar yüz binlerce gence ev sahipliği yapmış bir vakıf için “lağım” ifadesini kullanmak, en basit ifadeyle terbiyesizliktir. İşte biz vakfımızda misafir ettiğimiz gençlere bunu öğretiyoruz “kibar olun, saygılı olun ve insan olun” dedi.

Ekleme: 16.10.2021 - 18:55 Güncelleme: 16.10.2021 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak asılsız Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış" ifadelerini kullandı.

"VAKIF İÇİN "LAĞIM" İFADESİNİ KULLANMAK, EN BASİT İFADEYLE TERBİYESİZLİKTİR"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA için "lağım" ifadesini kullanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Eminoğlu, "TÜGVA gibi ortaokuldan, lise ve üniversiteye kadar yüz binlerce gence ev sahipliği yapmış bir vakıf için "lağım" ifadesini kullanmak, en basit ifadeyle terbiyesizliktir. İşte biz vakfımızda misafir ettiğimiz gençlere bunu öğretiyoruz "kibar olun, saygılı olun ve insan olun" dedi.

GÖKSU DA KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra TÜGVA için "lağım" ifadesini kullandı. Bu ifadeler tepki toplarken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenlerden oldu.

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı: "Verdiği "NAMUS SÖZÜ"nü unutarak, CHP'li İBB'nin işten çıkardığı 13.312 işçinin yerine 45.995 yandaşını partizanca yerleştirmesine ses çıkarmayıp TÜGVA'lı gençlere "lağım kokusu" ifadesi kullanan CHP Genel Başkanı, aldığı o "lağım" kokusunun nereden geldiğine daha dikkatli baksın."

NE OLMUŞTU?

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında hukuksuzluk son bulmuş ancak Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapılmıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından tüm iddialara yönelik bir açıklama yayınlamış, "Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturulan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece Türkiye Gençlik Vakfı değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" demişti.
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