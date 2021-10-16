Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum Kesimi'ne sert uyarı! 'Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.