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Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum Kesimi'ne sert uyarı! 'Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır.

Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum Kesimi'ne sert uyarı! 'Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'
Ekleme: 16.10.2021 - 15:33 Güncelleme: 16.10.2021 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum Kesimi'ne sert uyarı! 'Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada: "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır." ifadelerini kullandı.
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