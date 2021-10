Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Bahçelievler'de "Kudüs'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konulu konferans düzenlendi.Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Yardımcısı Emrullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar, Almanya, İngiltere'den çok sayıda davetli katıldı. Konferans Kudüs'te yaşananları anlatan belgeseli gösterimi ile başladı."TARİH SAYFALARI ÇOCUKLARIN TUTUKLANDIĞI BİR DÜNYA YAZACAK"Kudüs'te verilen mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Müslümanlar için inşa edilen ikinci mesciddir. Peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Peygamber efendimiz hadislerinde bu mekanın kutsiyetini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu hadis-i şerifler bizim için Kudüs'e karşı sorumluluklarımızı hatırlatan uyarılardır. Kudüs, ilahi tebliğe şahit olmuş peygamberler şehridir. Büyük bir anlamlar deryasıdır. Hepimizin kalbinin orada attığını biliyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı hakimiyeti altında olduğu dönemde farklı din ve mezhepler burada barış iklimi yaşadılar. Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Bu çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonlar değil gökten yağan bombaları görüyorlar. Üzeri silah dolu İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Kadınların her yerinde dezavantajlı olduğu düzende Filistin'de kadın olmanın zorluğunu gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun.""KUDÜSLÜ KADINLARDAN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Kudüslü kadınların verdiği mücadeleye değinerek, "Aziz Filistin toprağı talan ediliyor. Yıldırma politikaların sonu gelmiyor. Bu zorluklara karşı ön cephede yiğit, cesur, cefakar Kudüslü kadınlar var. Rabbim bu mübarek şehri ilk kıblemizi savunan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Kudüs hepimize aziz bir emanet. Dolayısıyla Kudüs'ü korumak her birimizin borcu. Kudüslü kardeşlerimiz her gün türlü türlü zorluklara ve haksızlıkla dolu muameleyle karşı karşıya kalıyorlar. Kudüslü kadınlardan öğrenecek çok şey var. Onların Kudüs'e olan sadakati bizler için önemli bir ilham kaynağı. Ben bu vesileyle tüm şehitleri rahmetle yad ediyorum. Rabbim bu bilinci ümmetin çocuklarından eksik etmesin" diye konuştu."GERÇEKLERİ HİÇ BIKMADAN SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, Hepimiz Meryemiz Platformu adına dayanışma mesajı vererek, "Kudüs'ü Müslümanı yahudi, Hristiyan bütün din mensupları için güvenli ve özgür bir coğrafya haline getiren isim hiç kuşkusuz Hz. Ömer oldu. Yaklaşık 1200 yıl süren bu huzuri iklimi 1917'de Osmanlı'nın Kudüs'ten çekilmesi ile sona erdi. O günden beri Kudüs anlamına yakışır bir güven şehri, emin bir belde olamadı. Uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı adaletsizlikler tüm dünyanın gözü önünde sahneleniyor. Buna dikkat çeken 'Hepimiz Meryemiz' platformu bu anlamda çok kıymetli bir dayanışma sergiliyor. Bu gerçekleri hiç bıkmadan söylemeye savunmaya gerekirse uluslararası sistemin iki yüzlülüğünü söylemeye devam edeceğiz" dedi.