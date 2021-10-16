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Beyaz Gazete
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Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yönelik yaptığı skandal ifadelere tepki gösterdi. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Heyyt!" demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK’nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin "NE" olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu..." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Ekleme: 16.10.2021 - 20:21 Güncelleme: 16.10.2021 - 20:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan skandal ifadelere sert tepki: Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş, çok korktuk
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda birçok kesimi hedef aldı. Memurlara yönelikte skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na tepki yağarken, bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

'ÇOK KORKTUK(!)'

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Heyyt!' demiş. Çok korktuk(!) Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun. Milletimiz senin 'NE' olduğunu, çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu...' dedi.

'DEVLET GÖREVLİLERİNE EMİR VERMEYE KALKMASI HUKUKSUZLUKTUR'

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. ' ifadelerini kullanırken, Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. dedi

YASSIADA ZİHNİYETİ

Çelik Sözlerini şöyle sürdürdü: Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz.

LİNÇ SİYASETİNE GEÇİT VERMEYİZ

Sn Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum örgütlerini aynı '28 Şubat' diliyle hedef göstermesi de asla kabul edilemez. Türkiye'nin geride bıraktığı ilkel linç kültürü ile sivil toplum örgütleri hedef gösterilemez. Sivil toplum örgütlerine dönük bu linç siyasetine geçit vermeyiz.

PARALEL DEVLET ANLAYIŞIDIR

Sn Kılıçdaroğlu 'kamu düzeni'ni tehdit etmeye son vererek 'hukuk devleti' çizgisine dönmelidir. Tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir 'paralel devlet' arayışıdır. Bu tamamen gayrı meşrudur.

Sivil toplum örgütlerini hedef göstermek ise bir siyaset biçimi değildir. Siyasi muhalefet başka şey, tehdit ve tahkir başka şeydir. Kamu düzenini ve sivil toplum örgütlerini hedef almak meşru bir siyaset biçimi değildir.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINA SÖYLEMEDİĞİ SÖZLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA SÖYLÜYOR

Sn Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına söylemediği sözleri Cumhurbaşkanlığı makamına söyleyerek sadece yıkım siyaseti peşinde koştuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen bu sözleri mahkum ediyoruz.

MAHİR ÜNAL'DAN SERT TEPKİ

CHP liderinin sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Twitter'dan yapığı paylaşımda, 'Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan'da gördük' ifadesini kullandı.
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