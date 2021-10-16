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Angela Merkel'den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alındı.

Angela Merkel'den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!
Ekleme: 16.10.2021 - 14:13 Güncelleme: 16.10.2021 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Angela Merkel'den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile görüşmesi sona erdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Angela Merkel çalışma ziyaretinde bulundu.

İstanbul'da yapılan görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.. Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alındı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ
İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak bir süre boğazı seyreden Erdoğan ve Merkel, daha sonra yemeğe geçti.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Merkel geçen hafta başında Kudüs'e yaptığı ziyarette Türkiye'den övgü ile bahsetti. Merkel, "Türkiye'yi görmezden gelemezsiniz. NATO üyesi Türkiye, Avrupa'ya yasadışı göçle mücadelede AB için merkezi bir rol oynuyor. Türkiye'nin büyük hedefleri var ve ilişkilerde birçok hayal kırıklığı yaşanıyor. Temel konularda tutumlar farklı olsa bile yine de pragmatik anlaşmalar bulmanız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.

Öte yandan; Görüşmedeki bir detay dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde boğazı izlerken petrol arama platformu geçiş yaptı. Başkan Erdoğan petrol arama platformunu Angela Merkel'e gösterdi.






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