YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sorumlusu ikna çalışması sonucunda teslim oldu. Teröristin, örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlusu olduğu bildirildi. Teslim olan terörist Şanlıurfa'ya götürüldü, sorgulamasına başlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından biri daha Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nca yapılan ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.Terörist, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü. Sorgu işlemi başlarken, teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi.