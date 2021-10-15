Yine İETT yine arıza! Okula gidemeyen bir öğrenci video çekip isyan etti

Yerel seçimler öncesi “Ulaşımı rahatlatacağım” vaatlerinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşımla sınavı skandal boyutlara ulaştı. İstanbullu her yeni güne yoğun trafikle uyanırken öte yandan İETT’deki arızalanmalar canından bezdirdi. İETT’deki arızalanmalara bir yenisi daha eklendi. Bugün arızalanan İETT yüzünden bir öğrenci video çekerek isyan etti.

İstanbullular son haftalarda adeta İETT otobüslerine binmeye korkar hale geldi. Çünkü bindikleri İETT otobüsleri ya bozulup yolda kalıyor ya da kaza yapıyor.Hal böyle olunca İBB çatısı altındaki İETT'nin yeni otobüslerle ilgili harekete geçmemesi veya mevcut otobüslerin bakımını yapmaması da tepki çekiyor. İETT'deki arızalanmalara bir yenisi daha eklendi.Bugün arızalanan İETT yüzünden bir öğrenci video çekerek isyan etti.Öğrenci 'Bugün 15 Ekim Cuma günü saat 07.30 okula gidemiyorum. Otobüs durakta bozuldu. Arkadaki otobüsler de gelemiyor. Bütün durak mağduruz şu anda' dedi.