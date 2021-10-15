  • USD: 9,14 - 9,16
  • EURO: 10,61 - 10,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 15.10.2021 - 12:02 Güncelleme: 15.10.2021 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!
Kayseri'de ilçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi.

Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, dosya üzerinde çalışmalara başladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ZANLIYI ORTAYA ÇIKARDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi.

6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemediğini ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.



Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİ

Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda Cumhurbaşkanı'ndan, katilin bulunması için yardım istedi.

Uzun'un, konuşmasında, 'İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart.' dediği ortaya çıktı.



Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekipler, kentte çeşitli yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor.


İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
Bütçede aslan pay eğitimin: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
Yine İETT yine arıza! Okula gidemeyen bir öğrenci video çekip isyan etti
TOKİ'den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL'ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
Şaşırtan tuvalet araştırması! Türkiye'de sonuç yüz güldürdü!
Almanya'da ekmek fiyatı tartışma konusu oldu
İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı
Metrobüste maske uyarısında bulunan görevliyi yumrukla kör etti! İstenen ceza belli oldu
Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı!
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!
'Ümit Özdağ'a suikast' iddiası dedikodu çıktı!!
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Meslek öğrenene 768 TL ödeme! İşte şartlar
FETÖ’cünün ihaneti mahkemede çözüldü: Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu
Mahkemeden flaş soyadı kararı! Çocuk onun soyadını alacak!
Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz anlaşması açıklaması
Eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp koca da bulundu

Eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp koca da bulundu

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor