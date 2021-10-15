TOKİ'den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL'ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar

TOKİ alt kazanç grubundaki vatandaşlar amacıyla çok ideal maliyetlere ev satışı yapıyor. Ülkenin muhtelif şehirlerinde bir hayli daire açık satış usulüyle müşterilerini bekliyor. Alt kazanç grubu amacıyla en ideal 144 bin liraya satılan evlerin en pahalısı 229 bin lira oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, bütün illerdeki konut satışları ile alakalı çeşitli bilgi edinebilirsiniz. Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmamakta olup, projelerin hallerine göre bu şartlar bazı durumlarda uygulanabiliyor