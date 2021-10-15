TOKİ'den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL'ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
TOKİ alt kazanç grubundaki vatandaşlar amacıyla çok ideal maliyetlere ev satışı yapıyor. Ülkenin muhtelif şehirlerinde bir hayli daire açık satış usulüyle müşterilerini bekliyor. Alt kazanç grubu amacıyla en ideal 144 bin liraya satılan evlerin en pahalısı 229 bin lira oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, bütün illerdeki konut satışları ile alakalı çeşitli bilgi edinebilirsiniz. Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmamakta olup, projelerin hallerine göre bu şartlar bazı durumlarda uygulanabiliyor
Konut kredisi çekmeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ 240 aya
varan vadelerle taksitle ev sahibi olma olanağı sundu Başlatılan kampanya
kapsamında değişik illerde yer alan çok sayıda konut kiradan bile daha ucuz
taksitlerle satışa sunuldu. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlerin incelediği
ilanlarda TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur, TOKİ müracaat şartları nedir
açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden
yaptığı açıklamayla kira öder gibi ya da çekiliş/ kura olmadan ev sahibi olmak
amacıyla ilanlar haberimizde.
TOKİ TÜRKİYE GENELİ EYLÜL / EKİM 2021 KONUT PROJELERİ LİSTESİ
TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların
https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara
ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı
Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği
tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile
başvurması yeterli olacak