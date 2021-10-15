Şentop'tan 'siyasi cinayet' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na: Bu terör örgütlerinin arzu ettiği bir iştir

Çankırı’da bir dizi programa katılıp ziyaretlerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensupları ile bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" şeklindeki söylemine ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, "Siyasi cinayetler, bir siyasi malzeme değildir. Bir bilgi, bir duyum varsa, bunun intikal ettirileceği makamlar belli. Savcılıklara bildirilir. Eğer gerçekten savcılıklara bildirilecek düzeyde bir duyum varsa oraya bildirilir ama bunu kamuoyu önünde dedikodu şeklide konuşmak, siyaset malzemesi olarak konuşmak çok tehlikelidir ve çok yanlıştır. Bir güvensizlik ortamı oluşturmak, bir kargaşa ortamı oluşturmak Türkiye’de terör örgütlerinin çok arzu ettiği bir iştir." dedi.TBMM Başkanı Şentop: Biz büyük bir davanın büyük iddiaların insanlarıyız"YANLIŞ BULUYORUM..."Şüphesiz Türkiye’de Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, meclis başkanı olarak ben, siyasi partilerimizin genel başkanları, devletimiz güvenlik güçlerimi tarafından korunuyor." ifadesini kullanan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu koruma sadece görüntüde bazı güvenlik mensuplarımızın, polislerin etrafımızda görülmesi şeklinde değil. Bu koruma aynı zamanda istihbarı boyutları da olan, bu tür bir takım bilgiler geldiği takdirde bunları da değerlendiren ona göre gerekli tedbirleri alan bir çalışma içerisinde. Hepimizle ilgili bu tür şeyler bazen bazı günler geliyor. Ama bunlar genelde bizlere bile intikali gerekli olmayan hususlardır. Güvenlik güçleri bununla ilgili yapılması gerekenleri mutlaka yapıp değerlendirip sonuca ulaştırıyorlar. Dolayısıyla bu tür şeyleri her gün küçük büyük bizim de şahit olduğumuz hususları kamuoyuna taşıyıp bunları bir kamuoyunun gündemi içerisinde bir siyasi dedikodu içinde konuşmayı yanlış buluyorum. Türkiye’de bir güvensizlik, bir tedirginlik havası oluşturmaya sebebiyet verecek bir durumdur. Herkesi sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet ediyorum. Doğru bilgi varsa, somut bilgi varsa bunun intikal ettirileceği yerler emniyet, güvenlik güçleri, savcılıklardır. Onlar gerekeni yaparlar. Böyle bir ortam yok Türkiye’de”“SINIR DIŞI OPERASYONLAR DEVAM EDECEK”Sınır ötesi operasyonlarla ilgili soru üzerine ise Şentop, “Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Terörün en önemli kaynağı coğrafi olarak da sınırların tam kontrol edemeyen komşularımızın bulunduğu topraklar. Suriye bu bakımdan çok önemli bir merkez haline geldi. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütü mensupları sınırı geçerek, Türkiye’ye gelerek terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır, on yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye yeni konsept değişikliğine gitti. Terör örgütlerinin sınırı geçip gelip eylem yapmasını beklemek yerine terör örgütlerinin bulundukları yerlerde onları yok etmek, imha etmek, etkisiz hale getirmek, yeni konsept bu. Bununla ilgili bilgi alındığı zaman, gerek görüldüğü zaman işi, operasyonu Türkiye yapıyor. Yapmaya da devam edecek” diye konuştu.