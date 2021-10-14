Sahte para operasyonu: 4 tutuklama
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kocaeli’nde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 4 kişi operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli merciiler tarafındn tutuklandı
Kocaeli'nde, bazı iş yerlerine sahte para verilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Toplamda 13 farklı iş yerinde alışveriş yapmak ve para bozdurmak yolu ile piyasaya sahte para süren 4 şüphelide yakalanarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.