Sahte para operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli'nde, bazı iş yerlerine sahte para verilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Toplamda 13 farklı iş yerinde alışveriş yapmak ve para bozdurmak yolu ile piyasaya sahte para süren 4 şüphelide yakalanarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.