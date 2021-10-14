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Sahte para operasyonu: 4 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kocaeli’nde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 4 kişi operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli merciiler tarafındn tutuklandı

Ekleme: 14.10.2021 - 23:58 Güncelleme: 15.10.2021 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Sahte para operasyonu: 4 tutuklamaKocaeli'nde, bazı iş yerlerine sahte para verilmesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Toplamda 13 farklı iş yerinde alışveriş yapmak ve para bozdurmak yolu ile piyasaya sahte para süren 4 şüphelide yakalanarak sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

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