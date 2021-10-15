Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanımız Sn. Hulusi Akar’ın vurguladığı gibi “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Son iki günde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.