PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?

PCR Testi Sonucu Kaç Günde Çıkar?



PCR Testi Sonucuna Nasıl Bakılır?



e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?



, son günlerde vatandaşların en merak ettiği konular arasına girdi. Negatif test sonuçlarını gösterme zorunluluğunun başlamasıyla birlikte PCR test sonuçlarının sorgulanması gündeme gelmeye devam etti. PCR testi yaptıran vatandaşlar, PCR test sonuçlarının koronavirüs testinin negatif mi pozitif mi olduğunu belirlemesinin kaç saat süreceğini bilmek istiyor. Peki? Kovid-19 teşhisi için en güvenilir test olan PCR, tıp merkezlerinde ve hastanelerde burundan sürüntü alınarak uygulanmaktadır. Bir tıp merkezine gitmeden e-devlet ve e-nabız uygulamaları üzerinden PCR test sonuçlarını kolayca sorgulayabilirsiniz. PCR testi kamu hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır. İşte PCR testi sonuçlarına dair tüm detaylar…PCR testi genelgesinin ardından, test sonuçları için beklenmesi gereken süre merak konusu haline geldi. Sağlık bakanlığı tarafından verilen koronavirüs testi sonuçları 1-3 iş günü içerisinde çıkıyor. Çıkan sonuçlar e-Nabız üzerinden açıklanıyor ve vatandaşlara SMS ile bildiriliyor.Yeni koronavirüsün (Kovid-19) teşhisi için kullanılan PCR sonuçları e-Nabız uygulamasına yansıtılıyor. Test sonucuna, TC kimlik numaranızı ve test sırasında size vermiş olduğunuz barkod numaranızı ve pasaport numaranızı kullanarak e-Nabız üzerinden bakılabilir.Test sonucuna bakmak için öncelikle web tarayıcınızın arama bölümüne e-Nabız yazın ve açılan sayfada e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın. Ardından açılan e-Nabız sistemine TC kimlik numaranız ve barkod numaranızı girin. e-Nabız Sisteminde Covit-19 Test Sonuçlarını tıklayın ve sonucunuzu görün.İlk kez e-Nabız kullanıcısı olan kişilerin e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yapması ve profil ayarlarından e-Nabız şifresi oluşturması veya e-Nabız için geçici şifre alması gerekmektedir. Nabız-Nabız Aile Hekimliği uygulamasını kendilerine iletir. e-Devlet portalında e-devlet şifrenizi, e-imzanızı veya mobil imzanızı kullanarak T.C. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız başvuru sayfasına yönlendirecektir.?” sorularının yanıtı Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bilgilere göre bu şekildedir.