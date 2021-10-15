  • USD: 9,14 - 9,16
  • EURO: 10,61 - 10,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?

PCR testi sonucu, özellikle son dönemde vakaların artmasıyla çoğu kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar? Koronavirüs Testi Sonucu Ne Zaman Çıkar? İşte yanıtı…

Ekleme: 15.10.2021 - 11:53 Güncelleme: 15.10.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?
PCR testi sonuçları, son günlerde vatandaşların en merak ettiği konular arasına girdi. Negatif test sonuçlarını gösterme zorunluluğunun başlamasıyla birlikte PCR test sonuçlarının sorgulanması gündeme gelmeye devam etti. PCR testi yaptıran vatandaşlar, PCR test sonuçlarının koronavirüs testinin negatif mi pozitif mi olduğunu belirlemesinin kaç saat süreceğini bilmek istiyor. Peki PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar? Kovid-19 teşhisi için en güvenilir test olan PCR, tıp merkezlerinde ve hastanelerde burundan sürüntü alınarak uygulanmaktadır. Bir tıp merkezine gitmeden e-devlet ve e-nabız uygulamaları üzerinden PCR test sonuçlarını kolayca sorgulayabilirsiniz. PCR testi kamu hastanelerinde ücretsiz yapılmaktadır. İşte PCR testi sonuçlarına dair tüm detaylar…

PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?

PCR Testi Sonucu Kaç Günde Çıkar?


PCR testi genelgesinin ardından, test sonuçları için beklenmesi gereken süre merak konusu haline geldi. Sağlık bakanlığı tarafından verilen koronavirüs testi sonuçları 1-3 iş günü içerisinde çıkıyor. Çıkan sonuçlar e-Nabız üzerinden açıklanıyor ve vatandaşlara SMS ile bildiriliyor.

PCR Testi Sonucuna Nasıl Bakılır?


Yeni koronavirüsün (Kovid-19) teşhisi için kullanılan PCR sonuçları e-Nabız uygulamasına yansıtılıyor. Test sonucuna, TC kimlik numaranızı ve test sırasında size vermiş olduğunuz barkod numaranızı ve pasaport numaranızı kullanarak e-Nabız üzerinden bakılabilir.

Test sonucuna bakmak için öncelikle web tarayıcınızın arama bölümüne e-Nabız yazın ve açılan sayfada e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın. Ardından açılan e-Nabız sistemine TC kimlik numaranız ve barkod numaranızı girin. e-Nabız Sisteminde Covit-19 Test Sonuçlarını tıklayın ve sonucunuzu görün.

PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?

e-Nabız Şifresi Nasıl Alınır?


İlk kez e-Nabız kullanıcısı olan kişilerin e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız'a giriş yapması ve profil ayarlarından e-Nabız şifresi oluşturması veya e-Nabız için geçici şifre alması gerekmektedir. Nabız-Nabız Aile Hekimliği uygulamasını kendilerine iletir. e-Devlet portalında e-devlet şifrenizi, e-imzanızı veya mobil imzanızı kullanarak T.C. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız başvuru sayfasına yönlendirecektir.

PCR Test Sonucu Ne Zaman Çıkar? PCR Test Sonucu Kaç Günde Çıkar?” sorularının yanıtı Sağlık Bakanlığının açıkladığı son bilgilere göre bu şekildedir.

İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
Bütçede aslan pay eğitimin: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifini açıkladı
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
Yine İETT yine arıza! Okula gidemeyen bir öğrenci video çekip isyan etti
TOKİ'den alt gelir grubu için tamamı 144 bin TL'ye evler! Asgari ücretli ve dar gelirlilere TOKİ'nin satış yaptığı iller ve fiyatlar
Şaşırtan tuvalet araştırması! Türkiye'de sonuç yüz güldürdü!
Almanya'da ekmek fiyatı tartışma konusu oldu
İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı
Metrobüste maske uyarısında bulunan görevliyi yumrukla kör etti! İstenen ceza belli oldu
Polisi ölüme sürükleyen kişi CHP'li eski başkan vekili çıktı!
YPG/PKK'nın üst düzey ismi teslim oldu!
'Ümit Özdağ'a suikast' iddiası dedikodu çıktı!!
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
AK Parti düğmeye bastı! Oy kullanmada yeni sistem! Artık tarihe karışacak
Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Meslek öğrenene 768 TL ödeme! İşte şartlar
FETÖ’cünün ihaneti mahkemede çözüldü: Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu
Mahkemeden flaş soyadı kararı! Çocuk onun soyadını alacak!
Mustafa Sarıgül 'CHP'nin oyunu bölecek' iddialarını tiye aldı: Olan bir şey bölünür zaten oylarının tamamı yüzde 20
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz anlaşması açıklaması
Eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp koca da bulundu

Eşi boğazı kesilerek öldürülmüştü! Kayıp koca da bulundu

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Akılalmaz olay! Peynir tadarken hayatını kaybetti!

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

İkinci el cep telefonunda satış patlaması!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Yakalanması için yardım istediği katil kendisi çıktı!

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor

Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor