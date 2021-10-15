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Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'e teklif yapılırken masada olduğunu itiraf eden Babacan'a "Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız" şeklinde tepki gösteren vatandaş, "Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” ifadelerini kullandı.

Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız
Ekleme: 15.10.2021 - 19:25 Güncelleme: 15.10.2021 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Mersinli vatandaştan Ali Babacan'a tepki: Binde bir bile oy alamayacaksınız
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e geldi. Partililer tarafından karşılanan Babacan, Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen il kongresine katıldı.

Kongrenin ardından kent merkezindeki Zafer Çarşısı’nda esnafı ziyaret eden Babacan, burada bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Babacan’ı Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan’a yanlış yapmakla suçlayan şahıs, sert sözlerle tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine Babacan, “Ben Abdullah Gül’ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o ‘Ben olmuyorum’ deyince gittim Tayyip Erdoğan’a imza attım” dedi.

"BİNDE BİR BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"
Tepkili vatandaş ise, “Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde bir bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” diye yanıt verdi.

Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?
Ali Babacan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’e adaylık teklifi yapılırken masada kendisinin de olduğunu açıklamıştı.

3 Mayıs 2018’de Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı için imza atan 316 AK Partili vekil arasında olan Babacan, “2018’de kötü bir tecrübemiz var. 2018’de ortak aday çıkmadı Türkiye 5 yıl kaybetti. Abdullah Gül’e teklif yapıldığında ben de masadaydım” demişti.
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