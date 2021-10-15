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Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.

Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
Ekleme: 15.10.2021 - 21:35 Güncelleme: 15.10.2021 - 21:55 / Editör: Ozge Selin
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE İŞLEM ZORUNLULUĞU BİTİYOR

Uzaktan kimlik doğrulama hizmetiyle yüz yüze temasa gerek olmadan kimlikler uzaktan doğrulanabilecek. E-imza sahipleri abonelik ve başvuru işlemlerinde vakit kaybetmeyecek. Bu yenilik öncesinde e-imza alabilmek için kimlik doğrulama işlemlerinin notere gidilerek, BTK tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına bizzat giderek ya da ilgili kurumlardan adreste kimlik doğrulama hizmeti alınarak yüz yüze yapılması gerekiyordu.

HEM NAKİTTEN HEM VAKİTTEN TASARRUF

E-imzanın kimlik kartlarına entegre edilmesiyle bireysel ve kurumsal hayatta yeni bir dönem başlıyor. Yeni çipli kimlik kartlarına e-imza sertifikası yüklenebilir duruma geldiğinde e-imza tamamen günlük hayata entegre hale gelmiş olacak. Kimlik kartlarında kendine yer bulacak olan e-imza gerek bireysel gerek kurumsal hayatta giderek daha fazla kullanım alanına sahip olacak. E-imza çipli kimlik kartlarına yüklendiğinde su, elektrik, doğalgaz, GSM operatörlüğü aboneliği gibi işlemlerde kullanılabilecek.
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Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
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