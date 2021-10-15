Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür" dedi. Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil. Spekülasyonlar hem ülkemize hem de Merkez Bankası'na zarar verir" diye konuştu.