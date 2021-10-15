Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür" dedi. Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil. Spekülasyonlar hem ülkemize hem de Merkez Bankası'na zarar verir" diye konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
Kavcıoğlu, "Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür" dedi.Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili, "Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi" ifadelerini kullandı.