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Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür" dedi. Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil. Spekülasyonlar hem ülkemize hem de Merkez Bankası'na zarar verir" diye konuştu.

Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
Ekleme: 15.10.2021 - 17:15 Güncelleme: 15.10.2021 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Kavcıoğlu, "Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı, Merkez Bankası güçlüdür" dedi.Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili, "Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi" ifadelerini kullandı.
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Kavcıoğlu: Rezerv 125 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası güçlüdür
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