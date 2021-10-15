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Jandarma ve polisten DHKP-C operasyonu! 126 gözaltı kararı

Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gen çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. 126 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 54 kişi yakalandı.

Jandarma ve polisten DHKP-C operasyonu! 126 gözaltı kararı
Ekleme: 15.10.2021 - 09:02 Güncelleme: 15.10.2021 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Jandarma ve polisten DHKP-C operasyonu! 126 gözaltı kararı
Polis ve jandarma tarafından İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik geniş çaplı büyük bir operasyon başlatıldı. Bu sabah saatlerinde 126 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 54 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, daha önce düzenlenen operasyonlarda ana arşivi ve yeni örgütsel faaliyetleri deşifre edilen terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni delillere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Örgüt adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen üst düzey isimlerin de bulunduğu toplam 126 şüphelinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtilirken, adreslerdeki arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığına götürülerek sorguya alındıkları aktarıldı.
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