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İzmir Deniz Seferleri İptal mi? İzmir Vapur Seferleri durduruldu mu?

İzmir Vapur seferleri iptal mi oldu? İzmir Vapur seferleri açılacak mı? İzmirde hava durumu ne? İzmir deniz seferleri ne zaman açılacak? İzmir deniz seferlerinde son durum ne ?

Ekleme: 15.10.2021 - 17:03 Güncelleme: 15.10.2021 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
İzmir Deniz Seferleri İptal mi? İzmir Vapur Seferleri durduruldu mu?
İZMİR'de olumsuz hava şartlarıı sebebiyle vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi. Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İzmir için şiddetli sağnak yağmuru konusunda uyarıda bulunuldu. Sabah saatlerinde şehrin genelinde yağışlı hava giderek etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmir'de vapur seferleri geçici süreyleiptal edildi. Peki İzmir vapur seferleri ne zaman düzelecek?

İZDENİZ A.Ş'nin İzmir'de vapur seferlerinin durdurulması ile ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle saat 10.00 itibariyle araba vapur seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir.'

İzmir Deniz Seferleri İptal mi?


İzmir'de yaşanan şiddetli yağış nedeniyle deniz seferlerinin tümü iptal edildi. Seferlerin ne zaman düzeleceğine dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.



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