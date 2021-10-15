Instagram iki yeni canlı yayın özelliğini hayata geçiriyor

Instagram, içerik oluşturucular için canlı yayın seçeneklerini güncellemeye devam ediyor. Kısa süre önce doğrudan canlı yayınlar üzerinden gelir elde etmeyi sağlayan platform şimdi ise planlama ve hatırlatma özelliklerini devreye sokuyor.Instagram canlı yayın planlama nedir?Instagram'da şu anda test aşamasında olan planlama sistemi, canlı yayınların 90 gün öncesinden gün ve saat olarak ayarlanmasını sağlıyor. Hem gönderi hem de hikaye olarak paylaşılabilen canlı yayın planlamaları, diğer kullanıcıların doğrudan yayın tarihine hatırlatıcı kurmasını da sağlıyor. Yani aslında kullanıcılar doğrudan yayın için alarm oluşturabiliyor.İkinci özellik ise yaşanan canlı yayın krizlerini önlemeyi amaçlıyor. Practice yani Test Yayını şeklinde geçen bu sistem ise yayın öncesinde konuklarla bağlantı kurulup; ışık, kadraj ve ses seviyesinin kontrol edilmesini sağlıyor.Planlama özelliği şu anda tüm kullanıcılara açılmış durumda. Fakat Test Yayını için bir süre daha beklemek gerekiyor.