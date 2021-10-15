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İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!

İBB Meclis toplantısında görüşülen Güngören’deki riskli binaların kentsel dönüşümü için 2019 yılında belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri ret oyu ile kabul edilmedi. Söz konusu oylarla İBB’nin Güngören’deki 120 konutluk KİPTAŞ projesine karşı çıkılmış oldu.

İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
Ekleme: 15.10.2021 - 12:53 Güncelleme: 15.10.2021 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
İstanbul'un en küçük ve en yoğun ilçesi Güngören'in tamamında kentsel dönüşümün hız kazanması ve vatandaşların bir an önce depreme dayanıklı bir yaşam alanına kavuşması için 2019 yılında belediye meclisinden geçirilen plan notları, CHP'li meclis üyeleri ile Mimarlar Odası'nın itirazı üzerine Şehir Plancıları Odasının açtığı davada mahkeme kararıyla iptal edildi.

İptal edilen plain notları ile 2 yılda 8 bin kişi depreme dayanıklı evlerine kavuşurken 5 bin kişi de ruhsat almak için de sırada bekliyordu. Ancak bu gelişmenin ardından 5 bin kişi mağdur edildi. İptal edilen karara ilçe sakinleri tepki gösterirken Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, plan notlarının en kısa sürede yeniden meclisten geçirileceğini açıkladı.

Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan plan notları Güngören Belediye Meclisinin 2021 Eylül ayı toplantısında yeniden görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kararlar İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda görüşüldü. Yapılan oylamada plan notlarına CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ret verdi.



İBB'NİN PROJESİNE DE KARŞI ÇIKTILAR

Plan notlarında komşu iki parselin birleştirilerek birlikte ve yerinde kentsel dönüşüm ile yapılacak binalara yüzde 15 ilave imar hakkı tanınmıştı. Siteler için de plan notlarında artı
yüzde 25 ilave inşaat hakkı tanınıyordu. Bu plan notlarına göre İBB'nin KİPTAŞ aracılığı ile Güngören'de yürüttüğü 'Doğa Kent Sitesi' projesi de hayata geçirilecek. CHP, İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın retoylarına rağmen hazırlanan plan notları AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı meclis üyelerinin kabulü ile oy çokluğu ile mecliten geçti.

CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına karşı meclisten geçen karar ile Güngörenliler mağdur edilmekten kurtarılırken İBB'nin bir yılı aşkın süredir yapmaya çalıştığı 120 konutluk projesi de kaldığı yerden devam edebilecek.
İBB Meclisi'nde dikkat çeken olay! İBB'nin projesine CHP ve İYİ Partililerden ret!
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