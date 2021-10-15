Formula 1'den şaşırtan Türkiye kararı! 2022 sezonu takvimi açıklandı...

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonunun takvimi belli oldu.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:20 Mart: Bahreyn Grand Prix27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix10 Nisan: Avustralya Grand Prix24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix8 Mayıs: Miami Grand Prix22 Mayıs: İspanya Grand Prix29 Mayıs: Monaco Grand Prix12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix19 Haziran: Kanada Grand Prix3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix10 Temmuz: Avusturya Grand Prix24 Temmuz: Fransa Grand Prix31 Temmuz: Macaristan Grand Prix28 Ağustos: Belçika Grand Prix4 Eylül: Hollanda Grand Prix11 Eylül: İtalya Grand Prix25 Eylül: Rusya Grand Prix2 Ekim: Singapur Grand Prix9 Ekim: Japonya Grand Prix23 Ekim: ABD Grand Prix30 Ekim: Meksika Grand Prix13 Kasım: Brezilya Grand Prix20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix