FETÖ’cünün ihaneti mahkemede çözüldü: Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu
Eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren’in, 2015’te 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının araştırılmasını engellediği mahkemede tanık ifadesiyle ortaya çıktı
Siirt'te, 2019'da FETÖ/PDY operasyonunda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay
Halidun Eren gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eren hakkında 'Silahlı
terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 34.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tanıklar çarpıcı açıklamalarda
bulundu.
TANIK, İHANETİ ANLATTI
Tanık astsubay Rahmi K.B., Halidun Eren'in 2015'te Siirt Şirvan'da PKK'nın bombalı
saldırısında 8 askerin şehit olduğu olayın araştırılması için müdahil olmadığını ileri sürdü.
Rahmi K.B, Siirt'te TEM Şube Müdürü Binbaşı K.M ile görev yaptıklarını, saldırı sonrası
araştırma yapılmadığını kaydederek, 'K.M., konuyu araştırmamız ve peşine düşmemizi
engelledi. Ben de konuyu İl Jandarma Komutanı olduğu için Halidun Eren'e
anlattım. Ancak K.M'yi görevden almadı' dedi. Halidun Eren ile o dönem aynı birlikte
görev yapan FETÖ üyesi askerlerden Kemal A. ise 'Halidun Eren ile yaptığımız
görüşmelerde 'acaba bu yaşanan sıkıntılı günler güzel günlerin habercisi mi' diye
söylüyordu, kendisinin açığa çıktığını hissediyordu. Ben bu konuşmalardan
Halidun Eren'in bu yapıda olduğunu anladım' dedi. Mustafa D., ise mahkemede
komando okulunda olduğu sırada Eren'in de bulunduğu eve gittiğini, burada Fetullah
Gülen'in kitaplarının okunduğunu söyledi. Bu arada Eren'in soruşturmayı engellediği için
görevden almadığı eski Terör Şube Müdürü olan K.M.'nin de FETÖ üyeliği gerekçesiyle
meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
Sanık Eren ise, tanık Rahmi K.B.'nin açıklamaları ile ilgili olarak, 'Ne istiyormuş ki gereğini
yapmadım. O mu karar verecek benim ne yapmam gerektiğine. K.M.'yi tanıyorum.
Pek takdir ettiğim bir personel değil, sevdiğim bir personel de değil. Binbaşı,
yarbay, astsubay, başçavuş geliyor amirini şikayet ediyor, haksız da sayılmaz
söylediklerinde, vatan haini olduğunu düşünmüyorum. Her astsubay geldiğinde
bir yarbayı görevden almaya gidersek iş yapamayız. Bunu araştırmak K.M'nin
görevi değildi' diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğine dair somut olguların bulunduğu ve suç delillerini
karartabileceği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Eren'in tutuklanmasına
karar verdi.
8 ASKER, BOMBALI TUZAKLA ŞEHİT EDİLMİŞTİ
Şirvan'da PKK'nın karayoluna yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın askeri aracın geçişi
sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk,
Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli, Uzman Çavuş Barış Akın, Jandarma Er Mehmet Halil
Barkın, Jandarma Er Recep Beycur, Jandarma Er Ömer Erüstün, Jandarma Er Bahadır Aydın,
Jandarma Er Emre Kaan Arlı şehit olmuştu