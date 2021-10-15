FETÖ’cünün ihaneti mahkemede çözüldü: Halidun Eren 8 şehidin katili teröristlerin bulunmasına engel oldu

Siirt'te, 2019'da FETÖ/PDY operasyonunda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay AlbayHalidun Eren gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Eren hakkında 'Silahlıterör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 34.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tanıklar çarpıcı açıklamalardabulundu.TANIK, İHANETİ ANLATTITanık astsubay Rahmi K.B., Halidun Eren'in 2015'te Siirt Şirvan'da PKK'nın bombalısaldırısında 8 askerin şehit olduğu olayın araştırılması için müdahil olmadığını ileri sürdü.Rahmi K.B, Siirt'te TEM Şube Müdürü Binbaşı K.M ile görev yaptıklarını, saldırı sonrasıaraştırma yapılmadığını kaydederek, 'K.M., konuyu araştırmamız ve peşine düşmemiziengelledi. Ben de konuyu İl Jandarma Komutanı olduğu için Halidun Eren'eanlattım. Ancak K.M'yi görevden almadı' dedi. Halidun Eren ile o dönem aynı birliktegörev yapan FETÖ üyesi askerlerden Kemal A. ise 'Halidun Eren ile yaptığımızgörüşmelerde 'acaba bu yaşanan sıkıntılı günler güzel günlerin habercisi mi' diyesöylüyordu, kendisinin açığa çıktığını hissediyordu. Ben bu konuşmalardanHalidun Eren'in bu yapıda olduğunu anladım' dedi. Mustafa D., ise mahkemedekomando okulunda olduğu sırada Eren'in de bulunduğu eve gittiğini, burada FetullahGülen'in kitaplarının okunduğunu söyledi. Bu arada Eren'in soruşturmayı engellediği içingörevden almadığı eski Terör Şube Müdürü olan K.M.'nin de FETÖ üyeliği gerekçesiylemeslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.TUTUKLANDISanık Eren ise, tanık Rahmi K.B.'nin açıklamaları ile ilgili olarak, 'Ne istiyormuş ki gereğiniyapmadım. O mu karar verecek benim ne yapmam gerektiğine. K.M.'yi tanıyorum.Pek takdir ettiğim bir personel değil, sevdiğim bir personel de değil. Binbaşı,yarbay, astsubay, başçavuş geliyor amirini şikayet ediyor, haksız da sayılmazsöylediklerinde, vatan haini olduğunu düşünmüyorum. Her astsubay geldiğindebir yarbayı görevden almaya gidersek iş yapamayız. Bunu araştırmak K.M'ningörevi değildi' diyerek kendisini savunmaya çalıştı.Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğine dair somut olguların bulunduğu ve suç delillerinikarartabileceği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Eren'in tutuklanmasınakarar verdi.8 ASKER, BOMBALI TUZAKLA ŞEHİT EDİLMİŞTİŞirvan'da PKK'nın karayoluna yerleştirdiği uzaktan kumandalı bombanın askeri aracın geçişisırasında patlatılması sonucu araçta bulunan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Aktürk,Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli, Uzman Çavuş Barış Akın, Jandarma Er Mehmet HalilBarkın, Jandarma Er Recep Beycur, Jandarma Er Ömer Erüstün, Jandarma Er Bahadır Aydın,Jandarma Er Emre Kaan Arlı şehit olmuştu