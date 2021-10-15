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Düğüne giden araç kazaya karıştı: 13 yaralı

Adana’da hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Şans eseri ölenin olmadığı kazaya karışan bir aracın içeresindeki 7 kişinin düğüne geldiği ortaya çıktı.

Düğüne giden araç kazaya karıştı: 13 yaralı
Ekleme: 15.10.2021 - 19:28 Güncelleme: 15.10.2021 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
Düğüne giden araç kazaya karıştı: 13 yaralı
Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Huzur Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Ördek yönetimindeki hafif ticari araç, Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen Süleyman Vural yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki haraç da hurdaya döndü. Kazada, sürücülerden Ördek ile yanındaki 6 kişi, diğer sürücü Vural ile yanındaki 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ali Ördek ile ailesinin düğün için Şanlıurfa'dan Adana'ya geldiği belirtildi. Araçların kafa kafaya çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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