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Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Cuma Namazı Kaç Rekat?

Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların öncelikle namazın nasıl kılındığını bilmesi gerekiyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı kılarken nelere dikkat edilmeli? İşte Cuma namazına dair tüm detaylar…

Ekleme: 15.10.2021 - 09:29 Güncelleme: 15.10.2021 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Cuma Namazı Kaç Rekat?
Cuma namazı 15 Ekim 2021 katılacaklar, öncelikle Cuma namazının nasıl kılınacağını bilmelidir. Bugün Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarından beri “Cuma namazı nasıl kılınır?” sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı her Müslümana şart olan ve özellikle erkeklerin her Cuma cemaatle birlikte camide kılması gereken bir namazdır. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığının resmi yazısına göre bu soruların yanıtını sizler için haberimize ekledik.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?


Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaat ile birlikte kılınır. Cuma namazının ilk sünneti aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam minbere çıkarak oturur ve müezzin iç ezanı okur. Ezandan sonra imam kalkarak iki kısımdan oluşan hutbesini okur ve hutbede tüm cemaati bilgilendiren konular anlatılır. Hutbe okunduktan sonra imam minberden iner ve cemaatin önüne geçerek iki rekat Cuma namazını kıldırır.

İmam Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. İki rekat Cuma namazı farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra son sünnet kılınır ve bu sünnet öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı kılınmış olur.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma Namazı Kaç Rekat?


Cuma namazının farzı iki rekattır ve bunun yanında farzdan önce dört rekat, farzdan sonra da dört rekat olmak üzere 8 rekat sünnet sünnet kılınır. İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekat olmak üzere 6 rekat sünnet kılınmalıdır.

Cuma Namazı Nasıl Kılınır? Cuma Namazı Kaç Rekat?” sorularının yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre bu şekildedir.
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